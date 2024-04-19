Политолог: защита правды и сохранение общенациональной памяти - залог развития

Защита исторической правды и сохранение общенациональной памяти – это то, что обеспечивает развитие, неразрывную связь между поколениями народа, его консолидацию перед лицом современных вызовов, защиту национальных интересов. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

По словам политолога, общность исторической судьбы является базовой ценностью государства и особенно важно, что память о событиях прошлых лет сегодня активно поддерживается разными поколениями наших граждан, в том числе молодежью.

Молодые поколения россиян демонстрируют приверженность принципам сохранения и продвижения исторической правды, нетерпимости к фальсификациям истории страны, а также максимальной огласки тем преступлениям, которые совершались нацистами и их пособниками против советского народа в годы Великой Отечественной войны. В этот день российская молодежь вспоминает о жертвах нацистских расправ, в образовательных учреждениях проходят специальные мероприятия и памятные акции, направленные на реконструкцию событий военного времени, рассмотрение архивных документов, демонстрацию и обсуждение исторической хроники и документального кино.

«Дата выбрана неслучайно. 19 апреля 1943 года в СССР была впервые инициирована масштабная работа по расследованию нацистских преступлений, дана исключительная правовая оценка нацистскому режиму и его идеологии. По данным общественников, объединенных просветительским проектом «Без срока давности», в России вынесено уже 15 судебных решений, признающих геноцидом преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения», - сказал Лукушин.

Одним из наиболее известных является решение Санкт-Петербургского городского суда о признании геноцидом блокады Ленинграда. В год 80-й годовщины полного прорыва блокады города этому решению уделяется особое внимание. Такие юридические подтверждения, основанные сугубо на фактах и документах, являются крайне значимыми для общества и свидетельствуют о его зрелости и солидарности.