Политолог: Запад снова поднял планку эскалации конфликта на Украине
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Со стороны Запада снова поднята очередная планка эскалации конфликта на Украине, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам в РФ.
«Хочу напомнить, что примерно 2 года назад страны НАТО дискутировали по поводу поставки танков Украине. Сегодня это уже в порядке вещей, и никто не удивляется. Теперь некоторые страны НАТО начинают разрешать Украине использовать предоставляемое ими оружие фактически для ударов вглубь территории РФ. То есть Западом снова поднята очередная планка эскалации конфликта», — сказал политолог.
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода перед вылетом из Узбекистана заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, рассуждая о возможности нанесения ударов вглубь российской территории. Слова главы государства напомнил эксперт.
«Поэтому, опять же, все зависит от реакции России. Уверен, у нашей страны есть самые разные возможности продемонстрировать, что вот это уже за гранью. Уже давно очевидно, что здравое желание России не нагнетать ситуацию скорее рассматривается Западом как уязвимость, и на этом фоне он усиливает военную поддержку Украине в самых разных областях, позволяет Украине то, что еще недавно казалось немыслимым», — добавил Аджамян.