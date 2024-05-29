Политолог: Запад снова поднял планку эскалации конфликта на Украине

Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам в РФ.

«Хочу напомнить, что примерно 2 года назад страны НАТО дискутировали по поводу поставки танков Украине. Сегодня это уже в порядке вещей, и никто не удивляется. Теперь некоторые страны НАТО начинают разрешать Украине использовать предоставляемое ими оружие фактически для ударов вглубь территории РФ. То есть Западом снова поднята очередная планка эскалации конфликта», — сказал политолог.

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода перед вылетом из Узбекистана заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, рассуждая о возможности нанесения ударов вглубь российской территории. Слова главы государства напомнил эксперт.

«Поэтому, опять же, все зависит от реакции России. Уверен, у нашей страны есть самые разные возможности продемонстрировать, что вот это уже за гранью. Уже давно очевидно, что здравое желание России не нагнетать ситуацию скорее рассматривается Западом как уязвимость, и на этом фоне он усиливает военную поддержку Украине в самых разных областях, позволяет Украине то, что еще недавно казалось немыслимым», — добавил Аджамян.