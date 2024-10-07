Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что без помощи Запада Украина не продержалась бы и две недели. Такое публичное обращение — прямой сигнал ключевым сторонам конфликта, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Во-первых, это касается Украины. Уже не секрет, что США и многие страны Европы недовольны тем, как Украина ведет свои дела и каких „успехов“ достигает на линии соприкосновения», — сказал Васильев.

Если сначала Запад был воодушевлен тем, что украинская власть не пала в первую неделю СВО, то сейчас, когда за 2 года ВСУ не смогли достичь никаких результатов, а российские войска постепенно их вытесняют, встает вопрос о целесообразности выделяемой помощи, отметил эксперт.

«Особенно учитывая позицию Зеленского, который отказывается от мирных переговоров и хочет достичь невозможной военной победы. Поэтому Боррель намекает Зеленскому на то, что пора убавить свои амбиции и идти на компромисс, иначе об Украине можно будет забыть», — добавил политолог.

Во-вторых, страны Запада не могут себе позволить полный проигрыш Украины, поскольку тогда они потеряют свой авторитет на международной арене. Похожий сигнал транслируется и на Россию — с точки зрения неготовности Запада просто так отдать Украину.

«Однако у позиции Борреля существуют проблемы. Чем дольше будет идти согласование, тем больше будет изменяться позиция на фронте в пользу России, что не может не отразиться на ее требованиях. А эскалация со стороны Запада только углубит противостояние, отодвигая переговоры на более неопределенный срок», — обозначил эксперт.