Главная цель поездки украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул — не добиться решения конфликта, а в очередной раз выставить себя псевдожертвой российской политики в глазах мирового сообщества. На это намекают условия, выдвинутые им для переговоров: незамедлительное прекращение огня и очное присутствие президента России Владимира Путина в Стамбуле. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

Сам Зеленский прекрасно понимает, что ни того, ни другого не будет, подчеркнула она.

По словам политолога, риск срыва стамбульских переговоров со стороны киевского режима оставался высоким до того момента, пока на Зеленского не надавили США. Он не мог проигнорировать соответствующую рекомендацию Белого дома и отказаться от участия в переговорах. Трамп с легкостью считал бы в этом недружественный по отношению к себе жест, что выразилось бы в очередной заморозке или сокращении поддержки.

«С высокой долей вероятности Владимир Путин присутствовать на переговорах в Стамбуле не будет по понятным причинам. А состав переговорной группы полностью непредсказуем. Думаю, что мы узнаем о нем в самый последний момент. Однако, есть большая вероятность, что в состав группы войдут Леонид Слуцкий и Кирилл Дмитриев», — сказала Казелько.

Эксперт считает, что в случае реализации, переговоры в Стамбуле могут положить фундамент для дальнейшего формирования очертаний мирного решения конфликта.

«Президент Путин четко дал понять, что Россия заинтересована в мирном решении конфликта и готова рационально и дипломатично прийти к нему за столом переговоров», — заключила политолог.