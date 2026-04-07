Политолог заявил о риске «майдана» после выборов в Венгрии

Политолог Владимир Корнилов заявил, что в случае минимальной победы Виктора Орбана на выборах в Венгрии в стране могут попытаться реализовать «майданный» сценарий.

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан победит на предстоящих выборах с небольшим отрывом, в стране могут начаться массовые протесты, подчеркнул он.

Эксперт считает, что к подобному развитию событий готовятся заранее, в том числе на Украине. По его словам, Киев вложил значительные средства в кампанию против Орбана и может быть заинтересован в дестабилизации ситуации в Венгрии до или после подведения итогов голосования.

«То есть мы видим, что все майданные технологии запущены. Работают над этим европейские всевозможные соросовские структуры. Мы же помним, да, что на прошлых выборах Орбан победил примерно на той же тактике. Но сейчас всюду по всему Будапешту висят портреты Владимира Зеленского, а тогда всюду висели портреты (Джорджа) Сороса. То есть пугало поменялось, а технологии остались теми же. Вот сейчас на этом Орбан и строит свою кампанию», — добавил Корнилов в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, признаки подготовки к протестному сценарию уже заметны в информационной кампании вокруг выборов.

