Политолог заявил, что Трамп рискует стать «хромой уткой» после выборов

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп может лишиться рычагов влияния на внешнюю политику после промежуточных выборов в конгресс, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, позиции Трампа ослабли после решения Верховного суда США, который отменил ряд введенных им тарифов и признал их неконституционными. Это сократило возможности Белого дома оказывать давление на другие страны.

«Это было одной из причин, почему пришлось ввязываться в войну с Ираном, — чтобы сохранить лицо. Конфликт на Ближнем Востоке пошел не по плану, американские базы пылают. ЮАР сейчас стоит игнорировать требования Трампа (ред. — о выходе из БРИКС, отзыве иска к Израилю) и дождаться выборов в Конгресс США, до которых полгода. На них, скорее всего, победят демократы. После этого Трамп превращается в „хромую утку“, и у него будет меньше возможностей влиять на внешнеполитический процесс», — пояснил Дудаков.

Эксперт предположил, что Южно-Африканская Республика не пойдет на уступки Вашингтону. По его оценке, отношения между странами остаются крайне напряженными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.