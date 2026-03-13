Политолог заявил, что США и Израиль толкают Иран к Третьей мировой войне

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что действия США и Израиля подталкивают Иран к созданию ядерного оружия и могут привести к Третьей мировой войне.

Политолог отметил, что вокруг Ирана складывается ситуация, отличная от прежних гарантий о недопущении появления у Тегерана ядерного оружия. По его словам, давление со стороны США и Израиля лишь усиливает риски эскалации.

Он подчеркнул, что подобная политика способна подтолкнуть Исламскую Республику к разработке ядерного оружия и в перспективе привести к Третьей мировой войне.

«Не трогайте вы Иран. Вот вы говорите, что он плохой, режим там плохой, тоталитарный, диктатура. А что, в Эмиратах иначе? В Дубае иначе? В Катаре, в Омане, в Саудовской Аравии? Там демократия что-ли? Нет, конечно! Там точно такое же», — заключил Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

