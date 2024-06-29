Политолог: все политические процессы находят отражение в юридической практике

Петербургский международный юридический форум стал площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов юриспруденции в России и мире, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Были затронуты вопросы биоэтики, вопросы международного взаимодействия в юридическом образовании, развития некоторых наиболее перспективных юридических направлений.

«В частности, стоит отметить большое внимание на этом форуме к цифровым технологиям. Были рассмотрены такие вопросы, как правовое регулирование маркетплейсов, правовое регулирование IPO в цифровом аспекте, вопросы развития интеллектуальной собственности и институтов ее защиты в новых цифровых реалиях стремительно развивающегося 21 века. Это свидетельствует о том, что сфера правового регулирования цифрового пространства является объектом пристального внимания отечественного юридического сообщества как в аспекте права материального, так и в аспекте права процессуального», - обозначил эксперт.

В то же время невозможно обойти стороной и стремительно развивающийся аспект многополярности. Право – это продолжение политики, следовательно, все политические процессы как в нашей стране, так и в мире находят свое отражение как в юридической практике, так и в деятельности законотворческой.

«Проведение подобного рода мероприятий в контексте концепции многополярности позволяет сделать вывод о стремлении России занять лидирующее место не только в сфере экономики, но и в сфере правового регулирования; благо, что есть множество направлений, особенно в цифровой сфере, требующих научной разработки с последующим внедрением новых практик», - добавил Булавицкий.