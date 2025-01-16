Визит премьер-министра Великобритании Кейра Стармера на Украину можно считать последним сыгранным аккордом при администрации текущего президента США Джо Байдена, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Визит Стармера на Украину можно назвать своего рода последним аккордом при администрации (Джо - ред.) Байдена. Он приехал, чтобы успеть подписать соглашение о «столетнем партнерстве» и зафиксировать долгосрочные отношения Великобритании с Украиной. Лондон всегда занимал более жесткую позицию, чем США, по вопросу «победы на Украине любой ценой». Однако эта стратегия сталкивается с очевидной проблемой — нехваткой ресурсов, включая живую силу», – сказал Косоруков.

Он добавил, что Стармер прибыл на Украину с явным намерением продемонстрировать решимость Великобритании. После визитов других западных лидеров его визит выглядит как попытка закрепить статус Лондона как ключевого игрока в противостоянии России.

«Формально сотрудничество касается военной помощи, научных, культурных обменов и технологий. Однако все это больше похоже на ширму. Реальная цель Великобритании — использовать Украину как инструмент для разделения России и Европы. Лондон выступает в роли инициатора, который воюет с Россией украинскими руками, заявляя при этом, что «партнерство с Украиной укрепляет Великобританию в сфере безопасности». На самом деле страна сталкивается с собственными проблемами, такими как перевооружение стратегических ядерных сил, миграция и безработица, которые она, видимо, не собирается решать», – отметил политолог.

Косоруков разъяснил, что этот визит также направлен на усложнение любых возможных попыток будущего президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Однако в долгосрочной перспективе подобные усилия выглядят бесполезными. Украинский конфликт фактически стал бесконечными учениями объединенного Запада, где тестируется вооружение и стратегии против России.

«(Украинский лидер Владимир - ред.) Зеленский, конечно, доволен публичной поддержкой, но реальные изменения на фронте от этого визита маловероятны. Стармеру важно показать, что линия Великобритании в отношении Украины останется неизменной, независимо от американской администрации. Однако если Трамп изменит курс, позиции лейбористов на следующих выборах могут ослабнуть. Поддержка Украины оружием уже сейчас разоружает саму Великобританию и страны НАТО», – констатировал эксперт.

Политолог уточнил, что инвестиции в оборонный сектор Украины себя не оправдывают, а потери на фронте продолжаются. Заявления о вводе миротворцев от Германии, Франции или Великобритании пока остаются пустыми словами.

«Россия как ядерная держава не изменит своих действий из-за давления. Бессмысленно пытаться разделять такие близкие славянские народы, как Россия и Украина. Чем быстрее Запад это осознает, тем быстрее завершится конфликт. В противном случае, продолжая нынешнюю политику, они лишь способствуют формированию объединенного Глобального Юга, который выступает против сжимающегося гегемона Запада», – резюмировал Косоруков.