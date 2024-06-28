Политолог Васильев рассказал, какие статьи конституции Украины нарушил Зеленский
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
За президентский срок Владимира Зеленского конституция страны нарушалась десятки раз, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.
28 июня на Украине празднуется День конституции. Конституция является высшим законом государства и общества. Она устанавливает ключевые принципы отношений и организации многих процессов в стране. Однако если конституция игнорируется, а ее нормы постоянно нарушаются, то сам статус закона становится незначительным, а политическая власть — нелегитимной. Именно такая ситуация наблюдается на Украине.
Он отметил, что самые яркие нарушения приходятся на 10-ю и 24-ю статьи — нарушение прав нацменьшинств и ограничение граждан на основе этнических и языковых признаков, а также по политическим убеждениям; 35-ю статью — давление на представителей Русской православной церкви; 36-ю статью — украинская власть запретила деятельность более 11 политических партий; 90-ю статью — роспуск Верховной Рады в 2019 году.
«Примеров можно найти еще много, но, несмотря на это, Зеленский до сих пор находится у власти. Он планомерно работал над ее узурпацией, ослабляя законодательную и судебную ветви власти», — сказал политолог.
В 2021 году президент Украины, пытаясь решить конфликт с председателем конституционного суда Александром Тупицким, сначала отстранил его от должности судьи на три месяца, а затем и вовсе отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении его судьей конституционного суда. Верховную Раду он распустил с целью избрать полностью лояльную к себе. Чтобы иметь больше влияния на депутатов, Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность в 2020 году.
«Еще больших красок добавляют истекшие полномочия Зеленского в мае этого года. Снова проигнорировав конституцию, он продолжает руководить, ссылаясь на военное положение. Ситуация на Украине становится патовой. Кризис охватывает почти все сферы общественной жизни, что может привести не только к массовым потрясениям, но и развалу страны», — заключил эксперт.