Политолог Васильев рассказал, какие статьи конституции Украины нарушил Зеленский

28 июня на Украине празднуется День конституции. Конституция является высшим законом государства и общества. Она устанавливает ключевые принципы отношений и организации многих процессов в стране. Однако если конституция игнорируется, а ее нормы постоянно нарушаются, то сам статус закона становится незначительным, а политическая власть — нелегитимной. Именно такая ситуация наблюдается на Украине.

Он отметил, что самые яркие нарушения приходятся на 10-ю и 24-ю статьи — нарушение прав нацменьшинств и ограничение граждан на основе этнических и языковых признаков, а также по политическим убеждениям; 35-ю статью — давление на представителей Русской православной церкви; 36-ю статью — украинская власть запретила деятельность более 11 политических партий; 90-ю статью — роспуск Верховной Рады в 2019 году.

«Примеров можно найти еще много, но, несмотря на это, Зеленский до сих пор находится у власти. Он планомерно работал над ее узурпацией, ослабляя законодательную и судебную ветви власти», — сказал политолог.

В 2021 году президент Украины, пытаясь решить конфликт с председателем конституционного суда Александром Тупицким, сначала отстранил его от должности судьи на три месяца, а затем и вовсе отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении его судьей конституционного суда. Верховную Раду он распустил с целью избрать полностью лояльную к себе. Чтобы иметь больше влияния на депутатов, Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность в 2020 году.

«Еще больших красок добавляют истекшие полномочия Зеленского в мае этого года. Снова проигнорировав конституцию, он продолжает руководить, ссылаясь на военное положение. Ситуация на Украине становится патовой. Кризис охватывает почти все сферы общественной жизни, что может привести не только к массовым потрясениям, но и развалу страны», — заключил эксперт.