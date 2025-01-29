Политолог: в Киеве нет ни справедливого закона, ни реального госуправления

Заведение уголовного дела на министра обороны Украины Рустема Умерова — это яркое свидетельство того, что в Киеве нет ни справедливого закона, ни реального государственного управления. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее стало известно, что против министра обороны Украины открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью. Причиной стало то, что Умеров начал увольнять людей из связанного с демпартией США Агентства оборонных закупок и заявлять, что закупка оружия стала политической игрой.

«Как только Умеров попытался вмешаться в коррупционную систему военных закупок, связанную с интересами демпартии США, его моментально „поставили на место“. Это очередное доказательство того, что Украина управляется извне, а внутренняя политика строится не на национальных интересах, а на выслуживании перед Западом», — сказал политолог.

По мнению эксперта, говорить о справедливых увольнениях бессмысленно: сегодня на Украине закон существует только на бумаге. Если завтра из Вашингтона поступит новая команда, на 180 градусов противоположная предыдущей, последуют и новые кадровые решения. Однако в любом случае это будет не борьба с коррупцией, а банальная зачистка неугодных.

«Стоит напомнить, что Украина сегодня управляется нелегитимной властью. Срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, фактически он узурпировал власть, а его режим держится исключительно на поддержке США, пропаганде и тотальных репрессиях против несогласных», — добавил Булавицкий.

Этот случай лишь подтверждает очевидное: Украина деградировала до состояния марионеточного режима, где закон не имеет никакого значения. Киев окончательно стал разменной монетой в чужой игре, а украинские чиновники — пешками, управляемыми из-за океана.