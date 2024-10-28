Политолог: в Грузии пытаются организовать Майдан по украинской модели

В Грузии пытаются организовать Майдан по украинской модели, перевести данное государство на антироссийские рельсы и поставить крест на экономическом и отчасти политическом сотрудничестве, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Президент Грузии выполняет заказ своих западных кураторов, стремясь дискредитировать выбор грузинского народа. Более того, в Грузии пытаются организовать Майдан по украинской модели, перевести данное государство на антироссийские рельсы и поставить крест на экономическом и отчасти политическом сотрудничестве, которое начало восстанавливаться при правлении партии „Грузинская мечта“», — сказал Косоруков.

Он отметил, что в Тбилиси даже начали стягиваться грантоеды и соответствующие активисты НКО, профинансированные западными фондами, чтобы добиться отмены или пересмотра итогов выборов и привести к власти прозападных политиков, которые продолжат разрушать будущее независимого грузинского государства.

«ЕС и НАТО всегда были ложным вектором грузинского государства, навязанным извне и не соответствующим глубинным интересам грузинского народа. Но на фоне проигрыша на Украине западные силы стали раскачивать Грузию в целях обострения в Закавказье и выдавливания России из данного региона. И даже Турция, входящая в состав НАТО, не будет рада такому сценарию, потому что обострение в Закавказье позволит Западу разместить там свои контингенты и ударит по ее суверенитету и соответствующим мегапроектам в кооперации с Россией», — заключил политолог.