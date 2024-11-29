Политолог: в ближайшее десятилетие палестино-израильский конфликт решить невозможно

Найти мирное решение палестино-израильского конфликта в ближайшие годы или даже десятилетия невозможно, так как на его ход не могут повлиять ни ООН, ни страны мира, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Этот конфликт стал одной из крупнейших зон напряжения в мире и самым плотным пересечением интересов великих держав. Здесь сталкиваются интересы исламского, западного, тюркского мира, монархий Ближнего Востока, а также еврейско-иудейской общности», — сказал Косоруков.

Он добавил, что в этой точке конфликта сходятся настолько противоречивые интересы, что урегулировать их практически нереально. Это своего рода лакмусовая бумажка мировой политики. Пока конфликт тлеет, глобальная политика поддерживает «тонус»: поставки оружия, конфликты, заявления, игры разведок и так далее.

«Ничего принципиально не меняется. Единственное, что может радикально изменить ситуацию — если давление на Иран приведет к тому, что он обзаведется ядерным оружием. В таком случае, на каком-то этапе могут быть приняты необратимые решения. Например, если по Израилю будет нанесен ядерный удар, а в ответ — по Ирану, мировая политика изменится коренным образом», — отметил политолог.

Косоруков продолжил, что это будет новый мир, перестроенный на уровне союзов, коалиций, международного права, режима нераспространения ядерного оружия и превентивных мер. Но пока это только гипотетический сценарий, который даже сложно представить.

«ООН вряд ли способна разрешить данный конфликт, так как Израиль игнорирует решения организации. Палестинцы же сами по себе не могут быть полноценным актором без внешнего влияния. Здесь огромную роль играет фактор Ирана: без его поддержки ХАМАС и „Хезболла“ не смогли бы так долго и упорно сопротивляться Израилю. Россия и Китай, хотя и выступают за урегулирование, не готовы вмешиваться в регион силовым способом, чтобы защитить палестинцев и их границы», — рассказал эксперт.

По его словам, конфликт продолжит тлеть, даже если Израиль займет все территории, которые формально должны принадлежать палестинскому государству.

«В любом случае, арабские страны продолжат гибридную войну, будут сдерживать и тревожить Израиль. Их объединяет антиизраильский фактор — это, пожалуй, единственное, что действительно сплачивает арабский мир и заставляет его действовать единым фронтом. Что касается самого Израиля, его потенциал огромен. Это государство, по сути, никто не остановит, если оно решит расширить свои границы до условного „Великого Израиля“ — от моря до моря, включая территории в радиусе 300–400 километров от нынешних границ», — подчеркнул Косоруков.

По его оценке, вряд ли на этом пути его остановят Иран, Турция, Египет или Саудовская Аравия.

«Такой „Великий Израиль“, возможно, стал бы фактором фундаментального переформатирования региона. Арабский мир, осознав бесперспективность военных действий против такого сильного Израиля, мог бы прекратить гибридные формы войны. Но это, конечно, лишь один из гипотетических сценариев», — заключил специалист.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1977 года в ознаменование принятия в 1947 году резолюции 181(II) ГА ООН, предусматривавшей создание арабского и еврейского государств на территории Палестины.