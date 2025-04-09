Политолог: Трамп создал предпосылки для формирования многополярности мира

Американские лидер Дональд Трамп создал предпосылки для формирования той самой многополярности, о которой уже три года говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Трамп отказался от старой модели глобализации, которая предполагала однополярный мировой порядок с безусловным доминированием транснациональных корпораций и размыванием традиционного государства. Этим он сделал очень большое дело для всего человечества и создал предпосылки для формирования той самой многополярности, о которой уже три года говорит наш президент Владимир Владимирович Путин», – сказал Сипров.

Он добавил, что сейчас стараниями Трампа, его команды, тех людей из прежде всего, реального сектора американской экономики, которые стоят за Трампом и его политическим окружением, прежняя модель глобализации, крайне опасная, оказалась списанной в утиль.

«Разумеется, у Трампа нет готовой методики. Ему приходится действовать методом проб и ошибок. Некоторые его действия оказываются неэффективными, некоторые обусловлены ситуацией. Но в целом сейчас из всего того, что было сделано за два с небольшим месяца его президентства, можно предположить, что он собирается делать внутри Соединенных Штатов Америки — это реиндустриализация, это восстановление реального сектора», – рассказал политолог.

Сипров заключил, что для этого были введены откровенно заградительные тарифы.