Политолог: Трамп и Байден будут выглядеть абсурдно в роли президента США

По словам политолога, отвергнутое Трампом заявление по мирному урегулированию конфликта, предложенное президентом России Владимиром Путиным, выглядит как попытка угодить всем: Трамп хочет и конфликт закончить на выгодных ему условиях, и переложить ответственность. Электорат такими унылыми манипуляциями не завоевать.

«Очевидно, что в дебатах выиграл, как бы это странно ни звучало, Владимир Путин. На их медийном фоне он выглядит молодо и абсолютно адекватно. Путин предлагает практические и реалистичные варианты в отличие от его «коллег» из США, где престарелый президент предлагает фанатические вещи, непонятные абсолютно никому», - сказал эксперт.

Говоря о здоровье Байдена, возникает все больше вопросов. Он слишком тихо говорил, периодически запинался, путался либо стоял с открытым ртом во время выступления Трампа, будто тяжело вспоминая или придумывая ответ на обвинения со стороны своего политического оппонента. А его заключительная речь вообще была неразборчива, корреспондентам приходилось подносить микрофон почти впритык, чтобы понять, о чем он говорит.

Как бы цинично это ни звучало, он слишком стар для этой должности. В таком возрасте руководить огромной страной просто невозможно. На его фоне Трамп выглядит лучше, но тоже не слишком молодо для должности, которая требует максимальной концентрации и всеобъемлющего внимания», - заключил Кузменкин.