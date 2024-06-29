Политолог: Трамп и Байден будут выглядеть абсурдно в роли президента США
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Прошедшие дебаты действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа показали, что оба кандидата будут выглядеть абсурдно в роли президента, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.
По словам политолога, отвергнутое Трампом заявление по мирному урегулированию конфликта, предложенное президентом России Владимиром Путиным, выглядит как попытка угодить всем: Трамп хочет и конфликт закончить на выгодных ему условиях, и переложить ответственность. Электорат такими унылыми манипуляциями не завоевать.
«Очевидно, что в дебатах выиграл, как бы это странно ни звучало, Владимир Путин. На их медийном фоне он выглядит молодо и абсолютно адекватно. Путин предлагает практические и реалистичные варианты в отличие от его «коллег» из США, где престарелый президент предлагает фанатические вещи, непонятные абсолютно никому», - сказал эксперт.
Говоря о здоровье Байдена, возникает все больше вопросов. Он слишком тихо говорил, периодически запинался, путался либо стоял с открытым ртом во время выступления Трампа, будто тяжело вспоминая или придумывая ответ на обвинения со стороны своего политического оппонента. А его заключительная речь вообще была неразборчива, корреспондентам приходилось подносить микрофон почти впритык, чтобы понять, о чем он говорит.
Как бы цинично это ни звучало, он слишком стар для этой должности. В таком возрасте руководить огромной страной просто невозможно. На его фоне Трамп выглядит лучше, но тоже не слишком молодо для должности, которая требует максимальной концентрации и всеобъемлющего внимания», - заключил Кузменкин.