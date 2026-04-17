Политолог Топорнин объяснил падение рейтингов Мерца

Стремительное падение поддержки Фридриха Мерца и его коалиции обусловлено совокупностью внутренних и внешних факторов, считает политолог Николай Топорнин.

«Я думаю, что на падающие рейтинги Мерца и его коалиции в первую очередь влияют внутренние проблемы, но и внешняя политика играет свою роль. Это один большой клубок. Излишняя поддержка Украины, позиция по миграционной политике, социальные и экономические проблемы, которые не решаются. Все это влияет», — сказал Топорнин.

По его мнению, Германии в ближайшее время не грозит политический кризис, поскольку снижение популярности лидеров — устойчивая тенденция. В качестве примера он привел президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мерц изначально был не слишком популярен в Германии. Это точно не такая же сильная фигура, какой была Меркель. Он лишь ее бледная тень. Он классический политик, который апеллирует к международному праву и повторяет наиболее устоявшиеся тезисы. Многие в Германии понимают, что с таким политиком их страна теряет свои международные позиции. Его стремление угодить всем только показывает, что никакой четкой позиции у него нет», — заключил Топорнин.

По данным опроса ZDF Politbarometer, 65% респондентов негативно оценивают деятельность канцлера. Недовольство, в частности, вызвала реакция властей на рост цен на топливо на фоне войны в Иране. При этом правая партия «Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность.

