Политолог: США только усугубляют палестино-израильский конфликт

США не способствуют урегулированию конфликта Израиля и Палестины, а наоборот, усугубляют его. При этом традиционно за решение ситуации выступают все участники Совета Безопасности ООН, декларируя необходимость конструктивного подхода, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Однако здесь мы видим, что США, как постоянный член Совбеза, не готовы занять надконфликтную позицию и выполнять свои функции в рамках ООН. Они поддерживают Израиль односторонне и безоговорочно, считая его всегда правым», — сказал Косоруков.

Позиция Франции и Великобритании

Отсюда — такие действия Израиля, как претензии на Голанские высоты. Сейчас эксперты говорят о возможной аннексии Западного берега, а Газу Израиль уже де-факто контролирует.

«Франция и Великобритания формально призывают к миру, но их позиции также склоняются в сторону Израиля, хотя гражданское общество этих стран выражает сильную пропалестинскую позицию. Что касается России и Китая, их подход более конструктивен. Россия выступает за создание двух государств, как предписывала резолюция 1967 года, и подчеркивает необходимость избегать насилия, обеспечив суверенитет Палестины», — рассказал политолог.

Мнение Китая и России

Косоруков пояснил, что Китай придерживается схожей позиции: он поддерживает мирное урегулирование, не вмешивается военными действиями и не поставляет оружие в регион.

«В отличие от западных стран, Россия и Китай не накачивают регион оружием, что, по сути, снижает вероятность дальнейшей эскалации. Это очевидный пример подхода, направленного на предотвращение войны. Для таких стран, как Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и Египет, поддержка палестинцев связана с их религиозными и культурными узами. Однако на стороне Израиля выступают в основном США, а также, с оговорками, Великобритания», — отметил эксперт.

Выгоды США от конфликта

Он разъяснил, что по сути, Израиль можно рассматривать как своеобразный «штат» США на Ближнем Востоке. Углубление конфликта, несомненно, выгодно американцам. Это поставки оружия, оборонные заказы и возможность раскалывать арабский мир, сохраняя контроль над стратегическими регионами, такими как Суэцкий канал.

«США стремятся удерживать влияние на всех региональных игроков, включая Турцию и Иран. Иран, кстати, является, вероятно, самым непримиримым противником США в мире, наряду с КНДР. Саудовской Аравии, в свою очередь, США показывают, что без их военной поддержки саудиты не смогут защититься, например, от хуситов, которые обстреливают корабли в Красном море. Таким образом, американское присутствие остается фактором, препятствующим разрешению конфликта», — резюмировал Косоруков.

29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Генассамблея ООН в 1947 году приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.