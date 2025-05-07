Политолог Соколов: у немцев есть вопросы к новому канцлеру Мерцу

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов во время круглого стола на тему: «Новая правительственная коалиция Германии: какими будут приоритеты страны?» сказал, что нового канцлера Германии Фридриха Мерца считают излишне консервативным политиком.

«Еще до того, как Мерц заявил, что будет баллотироваться на пост канцлера, его критиковали за старомодность и консервативность. Про него говорят, что это человек, который ментально остался в эпохе, когда он вынужденно покинул большую политику это начало 2000 годов», — сказал Соколов во время круглого стола.

Эксперт напомнил, что тогда Мерц проиграл Ангеле Меркель и решил сконцентрироваться на своем бизнесе. Соколов добавил, что очень многие сомневаются в том, что Мерц смог отрефлексировать массу изменений, произошедших в Германии и в политике страны.

«Когда уже приближалась дата досрочных парламентских выборов, многие отмечали его упрямство и отмечали, что человек привык вести дела по-старому», — добавил Соколов.

Мерц ранее был избран на пост канцлера Германии со второй попытки.