«Зеленский – хам. И искренних извинений или раскаяния от него ждать не стоит. В Вашингтоне это понимают. Даже если он извинится, это будет лишь политическая технология. Примет ли Вашингтон эти извинения или нет – вопрос тактики. Все зависит от того, каким образом США собираются участвовать в урегулировании украинского кризиса. К тому же, Трампу важнее получить потраченные на Украину средства, чем извинения от Зеленского», – сказал Сипров.

Он добавил, что, к тому же, будет Зеленский извиняться или нет – зависит не от него, а от его «хозяев» в Великобритании. Лондон сейчас делает все, чтобы сохранить военно-политический контроль над Киевом.

«Если они решат, что Зеленский должен извиниться за свой скандальный визит в Вашингтон – он это сделает. Если решат, что не стоит – ждать от него воспитанности не приходится. На данный момент Дональд Трамп скорее предпочел бы провести еще один раунд переговоров с Кремлем, чем принимать извинения от Зеленского», – отметил политолог.

Сипров указал на то, что США важно выйти из украинского конфликта с минимальными потерями, а предложение президента РФ Владимира Путина о совместной разработке минеральных ресурсов может позволить им компенсировать расходы на поддержку провального проекта под названием «Украина».

«Эти шансы реальны, а Трамп и его команда – прагматики. Но Лондон, естественно, будет этому противодействовать. Вашингтону придется столкнуться с новыми провокациями, а Киев, следуя указаниям своих кураторов, будет пытаться дальше эскалировать конфликт. Поэтому снижение интенсивности боевых действий в ближайшее время ожидать не стоит. И извинения Зеленского, даже если они прозвучат, никак не повлияют на процесс урегулирования», – резюмировал эксперт.