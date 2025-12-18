Политолог Сипров: Трамп изменил сценарий по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сменил подход к венесуэльскому направлению и отказался от публичной эскалации, несмотря на ранее созданный военный и политический фон, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

По его словам, в обращении к нации, которое состоялось в ночь на сегодня, Трамп ни разу не упомянул Венесуэлу, хотя ранее в США ожидали объявления о начале военной операции против этой страны.

«Накануне обращения ситуация в регионе была доведена до предельного уровня напряженности. Вашингтон последовательно усиливал давление: уничтожались суда, якобы перевозившие наркотики, администрацию Николаса Мадуро объявили террористической организацией, ЦРУ получило разрешение на проведение секретных операций, была объявлена награда за информацию для ареста Мадуро, введена морская блокада и переброшена ударная группировка ВМС США», — отметил Сипров.

Эксперт напомнил, что в состав группировки вошли авианосец «Джеральд Форд» и десантный вертолетоносец типа «Иводзима», что дало основания говорить о подготовке возможной наземной операции морской пехоты.

«Однако вопреки ожиданиям сценарий силового вмешательства не был реализован. Это говорит о том, что Трамп столкнулся с еще одним внешнеполитическим кейсом, который невозможно быстро решить в пользу США, и был вынужден перейти от прямой эскалации к маневрированию», — подчеркнул политолог.

По мнению Сипрова, отказ от резких заявлений свидетельствует о корректировке стратегии Белого дома на фоне высоких рисков военного конфликта и отсутствия гарантированного результата.