Политолог Сипров: тандем Маска и Трампа нерушим и его не расколоть

Будущий американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что их тандем с предпринимателем Илоном Маском тверд и нерушим, а любые попытки его расколоть обречены на провал, рассказал РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Упоминание Дональдом Трампом о том, что его близкий политический союзник, бизнесмен Илон Маск, не может избраться президентом США, так как родился в Южно-Африканской Республике, является ничем иным, как коммуникационным приемом. Таким образом, Трамп четко дал понять, что их тандем с Маском тверд и нерушим, а любые попытки его расколоть обречены на провал», – сказал Сипров.

Он добавил, что, несомненно, у Трампа множество противников, которые будут пытаться вбить клин между ним и Маском, играя на амбициях последнего. Однако подобные заявления обычно заранее согласовываются. В данном случае нельзя исключать, что сам Илон Маск мог предложить Трампу сделать такое заявление.

«Основная цель этой коммуникации — выбить все козыри из рук оппонентов, исключить даже возможность обсуждения вероятности перехвата власти у Трампа Илоном Маском и опровергнуть предположения о президентских амбициях Маска», – заключил политолог.