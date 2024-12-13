Политолог Сипров: популистские заявления Трампа могут сыграть с ним злую шутку

«Если помните, в самом начале своей президентской кампании он обещал установить мир на Украине за 24 часа. Уже сейчас понятно, что это были просто красивые слова. То же самое касается его высказываний о противодействии ядерным программам Исламской Республики Иран», — сказал Сипров.

Он добавил, что на фоне последовательной поддержки усиления Израиля Трамп заявляет о планах оказать военную помощь Тель-Авиву и ликвидировать военными методами мощности, на которых Иран может в ближайшее время создать атомную бомбу.

«Безусловно, вероятность нанесения Израилем очередного удара по Ирану сейчас выше на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Но важно помнить, что в этом году Иран и Израиль уже дважды обменялись ракетными и ракетно-бомбовыми ударами. Результаты этих акций оказались ничтожными по сравнению с тем, как они подавались в СМИ. Масштабы информационного сопровождения превентивных ударов, ударов возмездия и контрударов явно были раздуты», — отметил политолог.

По его словам, Израиль обладает сильной системой противовоздушной обороны, тогда как у Ирана эта система оказалась слабее и выявила ряд уязвимостей.

«Однако иранцы достаточно быстро устраняют проблемы в своей ПВО, и, судя по всему, к февралю следующего года небо Исламской Республики будет закрыто на уровне, не уступающем израильскому», — заключил эксперт.