Политолог Сипров объяснил, почему Трамп отказался от удара по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не стал начинать военную операцию против Венесуэлы из-за высоких рисков затяжного конфликта, отсутствия реальной поддержки внутри страны и неблагоприятного международного фона, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

«Американские военные, вероятно, донесли до Трампа очевидную вещь: решить венесуэльский вопрос с помощью вторжения вряд ли возможно. Развернутых сил недостаточно для полноценной операции и разгрома венесуэльской армии, численность которой достигает 50 тысяч человек. При этом рассчитывать на вооруженную поддержку со стороны венесуэльской оппозиции США не могут», — отметил Сипров.

По его словам, дополнительным сдерживающим фактором стала поддержка президента Николаса Мадуро со стороны армии и значительной части населения страны, что делало бы любое вторжение затяжным и крайне затратным конфликтом.

Эксперт также указал на международный контекст. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН, а генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации. Россия, Китай, Бразилия и Мексика выступили за мирное урегулирование, а европейские союзники США не выразили готовности поддержать силовой сценарий.

«В этих условиях Трамп не мог рассчитывать ни на внешнюю поддержку, ни на быстрый результат, поэтому отказ от военной авантюры стал вынужденным решением», — заключил политолог.