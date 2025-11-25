Политолог Шаповалов: коррупционный скандал на Украине наберет новые обороты

По мнению политолога и историка Владимира Шаповалова, несмотря на усилия украинского президента Владимира Зеленского и его западных партнеров, коррупционный скандал внутри страны немного утих, в конечном итоге он еще наберет обороты и продолжит развиваться, пишет RT .

«И, разумеется, сейчас мы видим только начало данной ситуации. Скорее всего, в какой-то обозримой перспективе мы увидим и отставку правительства, которое совсем недавно было сформировано, все-таки это относительно новый кабинет, и, возможно, и отставку главы офиса Андрея Ермака. По сути, здесь может идти речь о том, что Зеленский будет по мере развития скандала делать шаги, которые будут направлены на то, чтобы выйти сухим из воды, то есть избавляться от своих партнеров», — высказался эксперт.

Шаповалов считает, что в подтверждение его слов служит ситуация с Игорем Коломойским*. По словам политолога, Зеленский изначально воспринимался как человек Коломойского*, однако впоследствии от него отказался. Этот факт демонстрирует, что Зеленский готов на все ради удержания власти.

Несмотря на нынешнюю активную защиту Ермака, и кажущийся успех в этом, скандал, вероятно, будет нарастать, и по мере его развития Зеленский будет жертвовать теми, кто считал его своим партнером, включая и Ермака.

В ноябре 2025 года на Украине разгорелся мощнейший коррупционный скандал, в который потенциально вовлечен президент Владимир Зеленский. Для широкой публики это стало неожиданностью, но эксперты предсказывали такое развитие событий задолго до выдвижения первых обвинений. О том, с какой целью начато вышеуказанное расследование, читайте в материале РИАМО.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

