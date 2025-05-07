Политолог считает, что новое руководство Германии не вырвется от влияния США

Историк-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова во время круглого стола о выборах канцлера Германии, поделилась мнением о том, что в нынешнем состоянии страна не сможет обрести независимость от США.

«Понятно, что в условиях такой трансформации Германия должна найти свое место. При этом она связанна обязательствами в составе НАТО, также статусом трансатлантических отношений. И сложно сказать, осуществим ли тут маневр. Сказать сейчас, насколько реально Германии стать независимой от США, сложно», — считает Пименова.

Она добавила, что недавнее поправок в конституцию, нацеленное на увеличение финансирования ВПК Германии, также говорит о попытках обрести больший суверенитет.

Ранее Фридрих Мерц был избран на пост канцлера Германии со второй попытки.