Политолог рассказал о судьбе демократов в США при выдвижении Харрис на выборы

Участие вице-президента США Камалы Харрис в выборах главы государства от демократической партии пару недель назад звучало бы шуткой, но сегодня это та реальность, с которой приходится жить. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«И если инсайдеры правы, и демпартия сменит своего кандидата, то шансы на победу этой партии возрастут», — сказал Котов.

По словам политолога, несмотря на то, что у Харрис не самый высокий уровень популярности, он все равно выше, чем у нынешнего американского лидера Джо Байдена. С другими кандидатами у демократов тоже сложности.

«Нет таких фигур, которые своей узнаваемостью и весом смогут вырвать победу из рук Трампа. За исключением, наверное, Мишель Обамы, обладающей довольно высоким уровнем популярности. Однако, как высказываются те же инсайдеры, она не хочет брать на себя ношу кандидата в президенты, а тем более ношу президента США», — обозначил эксперт.

Есть сложности с кандидатурой Харрис и в части ее поддержки Байденом. Как известно, ему крайне не нравятся подковерные игры вице-президента, и существует очень большая вероятность того, что действующий президент откажет ей в своей поддержке, снизив шансы на победу.