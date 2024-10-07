Политолог рассказал о рисках для Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке

В последнем интервью президент Сербии Александр Вучич предупредил, что поддержка Западом Украины ослабнет в случае развития конфликта в ближневосточном регионе. По его словам, финансовые вложения в Ближний Восток могут в 10 раз превысить расходы на Украину, так как Запад будет стремиться сохранить стабильность и защитить Израиль. Растущие затраты сразу на оба конфликта повысят конкуренцию за ограниченные ресурсы и усилят противоречия в Европе.

7 октября, спустя ровно год после кровавой атаки ХАМАС на Израиль, ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться. Право Израиля на «самооборону» приводит к новым жертвам и ухудшению гуманитарной обстановки в зоне конфликта. Отсутствие очевидного выхода из сложившейся ситуации неизбежно ведет к риску большой войны, отметил эксперт.

По его словам, глобализация и усложнение международных конфликтов привели к переносу «горячего противостояния» на территорию третьих «прокси» стран. Между тем, ограниченность ресурсов страны «поля боя» фактически поставила вопрос выживаемости таких государств без поддержки извне.

«И Украина без такой поддержки едва ли долго продержится. Да и сейчас, с финансированием и поставками военной техники странами Запада, ВСУ не показывают феноменальных результатов», — сказал эксперт.