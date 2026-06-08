Специалисты Подмосковья провели 8 тыс выездов в Мариуполе в мае

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, в мае 2026 года выполнили более 8 тыс. выездов на объекты восстановления Мариуполя. Основной объем работ пришелся на приемочный и оперативный строительный контроль, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты проверяли качество выполненных этапов работ, состояние строительных конструкций и инженерных сетей, а также их соответствие проектной документации и требованиям законодательства Российской Федерации. Значительная часть выездов была связана с приемочным контролем объектов.

Особое внимание уделялось восстановлению конструктива зданий. Эксперты контролировали монтаж и демонтаж плит перекрытий, армирование и бетонирование монолитных участков, устройство и усиление стен, кладку кирпича и перегородок из газоблока, а также установку лестничных маршей и балконных плит. Эти работы напрямую влияют на безопасность и долговечность строений.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — обратился к экспертам министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Он подчеркнул, что специалисты ежедневно выполняют задачи, от которых зависит надежность восстановленных объектов. Оперативный строительный контроль позволяет своевременно выявлять замечания, следить за соблюдением технологий и качеством материалов, обеспечивая безопасное восстановление городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.