Политолог Александр Дудчак допустил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* могут пойти на устранение Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, сообщает aif.ru .

Ранее бывший офицер американской армии Билл Бапперт в беседе с блогером Дэниелом Дэвисом выразил мнение, что ликвидация Зеленского сейчас вполне вероятна.

«У Зеленского соратники относительные. Там личной преданности нет. Пока кого-то из соратников устраивает распределение благ, они будут поддерживать главу киевского режима, но все может измениться очень быстро», — отметил Дудчак.

Политолог напомнил, что, по данным российской СВР, недавно в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с участием Ермака, Буданова*, а также экс-главкома ВСУ Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Лондоне.

На этой встрече обсуждались возможные сценарии замены Зеленского.

«Поэтому тот же Ермак, который понимает, что ситуация у Зеленского тяжелая, если ему гарантируют продолжение существования в том же режиме, то есть у него будет возможность обогащаться за счет грабежа остатков Украины, предаст его. Предадут Зеленского при таком раскладе и остальные», — уверен Дудчак.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

