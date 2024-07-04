Политолог рассказал, как выборы в Великобритании повлияют на отношения с РФ

Победа лейбористов, скорее всего, не сможет повлиять на отношения Великобритании с Россией, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

На выборах в Великобритании ожидается ожесточенная борьба между двумя старейшими партиями – консерваторами и лейбористами. Предварительные результаты и опросы указывают на то, что лейбористская партия имеет шансы на победу, особенно в свете недовольства общества текущей политической и экономической ситуацией.

«Внешнеполитическая ориентация Великобритании определяется не только партийной принадлежностью правительства, но и национальными интересами со стратегическими приоритетами. В этом плане не стоит ожидать радикальных изменений в отношениях с Россией в ближайшем будущем», - сказал политолог.

Двусторонние отношения между странами были ослаблены из-за ряда причин, например, украинского конфликта.

«Важно также отметить, что ведение внешней политики несет в себе много сложностей и вызовов, и требует долгосрочного планирования и стратегического мышления. При любом раскладе, будущее отношений Великобритании с Россией будет зависеть от действий обеих стран, их взаимодействия, а также готовности к диалогу и компромиссу», - добавил эксперт.

Решающим фактором станет не только победа определенной партии, но и готовность и способность Великобритании к диалогу и сотрудничеству на международной арене, от которых Владимир Путин не отказывается.