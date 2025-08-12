Политолог рассказал, что задумали Путин и Трамп

По его словам, обе стороны заинтересованы хотя бы в минимальном результате, который позволит заявить о достижении договоренностей.

«Мне кажется, что задачей-минимум для обеих сторон является продемонстрировать какой-то результат этой встречи. То, что она не закончилась полным провалом, отсутствием каких-либо договорённостей. В качестве задачи-минимум может рассматриваться частичное прекращение огня, на мой взгляд. Скажем, воздушное перемирие, о котором говорил и Лукашенко во время встречи с Путиным на Валааме, и потом он еще раз повторил эту же мысль. Может быть, еще какие-то параметры будут к этому добавлены», — отметил он.

Политолог заметил, что отсутствие опровержений из Вашингтона по поводу возможной территориальной сделки усиливает вероятность обсуждения этого вопроса на встрече.

Возможная реакция американского истеблишмента в случае конфликта между Трампом и Киевом на этом фоне остается непредсказуемой.