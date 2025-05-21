Политолог: процесс введения санкций против РФ носит формальный характер

Процесс введения Евросоюзом антироссийских санкций приобрел формальный характер. Ограничения не наносят удар по РФ, они больше направлены на демонстрацию «единства» Запада, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

По словам эксперта, абсурдно, что еще до вступления 17-го пакета антироссийских санкций в силу, Евросоюз уже приступил к подготовке следующего. Как ранее заявила глава МИД Финляндии, новые ограничения будут точечными дополнениями к существующим мерам, а не принципиально новыми санкциями.

«Шестнадцатый пакет ввел запрет на импорт первичного алюминия, в восемнадцатом пакете список металлов, полагаю, будет расширен. Предполагается, что в финансовой сфере ограничительные меры затронут небольшие российские банки, которые пока не находятся под санкциями», — отметила политолог.

Она считает, что в следующем пакете будет расширение списка российских компаний, в частности компаний-поставщиков оружия. Кроме того, появятся дополнительные ограничения в отношении российского теневого флота, который, как считает Брюссель, поставляет нефть в Европу под флагами разных стран.

«Складывается впечатление, что процесс введения ограничений приобрел формальный характер. ЕС продолжает их принимать, но их эффективность вызывает вопросы», — отметила Казелько.

По словам политолога, если первые пакеты были задуманы с целью оказать давление на российскую экономику, то сейчас санкции больше напоминают политический жест, призванный продемонстрировать «единство» Запада, а не нанести новый удар.