Политолог прокомментировал исторический максимум общемировых военных расходов

Военный политолог Андрей Кошкин полагает, что рост военных расходов обусловлен глобальным геополитическим кризисом, в котором находится мир. Он отметил, что кризис на Украине привел к противостоянию России и коллективного Запада, при этом США оказывают финансовую поддержку Киеву.

Кроме того, по словам эксперта, Ближний Восток также является зоной кризиса, где США стремятся финансировать Израиль. Кошкин считает, что в Вашингтоне осознают необходимость укрепления своего влияния в Тихоокеанском регионе и создания своего «азиатского НАТО». Политолог подчеркнул, что эти кризисы требуют значительных затрат, и США являются основными выгодоприобретателями из всех них.

В 2023 году общемировые военные расходы увеличились на 6,8% и достигли исторического максимума, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). В соответствии с отчетом, общие расходы на оборону достигли 2,443 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем, зафиксированным институтом.

«Все эти кризисы инициированы Соединенными Штатами. Посмотрите, какое мощнейшее перевооружение своих союзников в Европе производят США. Они заставили их утилизировать всю старую технику на Украине, и теперь они должны приобретать дорогостоящие комплексы для того, чтобы, в первую очередь, загрузить ВПК Соединенных Штатов Америки», — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

В топ-10 с наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. Согласно данным SIPRI, США лидируют в этой сфере с расходами в размере 916 миллиардов долларов, а Россия занимает второе место с расходами в размере 109 миллиардов долларов.