Руководитель Центра исследований проблем глобализации, политолог Александр Чачия заявил, что оппозиционные группы не имеют достаточно ресурсов, чтобы инициировать гражданскую войну в Грузии, однако они могут призвать некоторых своих сторонников на улицы и вызвать столкновения с полицией, чтобы затем обвинить власти в применении насилия, сообщает «Абзац» .

Согласно его мнению, обращение Зурабишвили с призывом к протестам не стало сюрпризом. Это шаг в рамках стратегии западных кураторов грузинской оппозиции, который должен быть осуществлен в случае, если правящая партия одержит победу на парламентских выборах.

«Однако у оппозиции нет сил, и накал противостояния не такой, чтобы организовать гражданскую войну. Но потенциал для перевода митингов в силовые столкновения с властью есть», — отметил Чачия.

Политолог добавил, что прибывшие на территорию Грузии боевики, участвовавшие в конфликте на Украине, могут стать причиной столкновений, которые приведут к жестким действиям со стороны правоохранительных органов. Это, в свою очередь, может послужить основанием для Запада ввести санкции против грузинского руководства, чтобы таким образом «душить власть», заключил он.