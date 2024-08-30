Призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля разрешить наносить удары западным оружием по российской территории — это манифест прямого столкновения между РФ и ЕС, которого не будет, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«У Евросоюза нет собственных Вооруженных сил, их заменяет НАТО, а фактически Вооруженные силы США и частные наемники. Если ЕС все-таки одобрит удары по России западными ракетами, то никакого паритета с Россией Украина не получит», — сказал Косоруков.

Он пояснил, что Россия превосходит Украину на поле боя даже с учетом всех поставок оружия. Паритета не достичь, для этого нужно было бы, чтобы США разместили весь свой ракетно-ядерный потенциал в Восточной Европе, что маловероятно.

«Россия будет уничтожать оружие на территории Украины и сбивать ракеты над своей территорией, но это не приведет к ядерной войне. Все понимают, что Украина в данном случае является разменной монетой, используемой для ослабления и дестабилизации России. Однако это не удается, и никогда не удастся», — отметил политолог.

Косоруков предположил, что Боррель, вероятно, продолжит повышать ставки и делать жесткие заявления против РФ. Россия будет реагировать, но паритета не будет, и она не сядет за стол переговоров под давлением.

«Конфликт может завершиться только на российских условиях, как уже отметил наш президент (Владимир Путин – ред.). Нет силы в мире, которая может заставить Россию поступиться своими условиями. Позиция Борреля и ему подобных интересна тем, что они тестируют вооружение и проверяют, как работают ракеты. Это позволяет им улучшать системы и делать новые заказы для своих военно-промышленных комплексов», — разъяснил эксперт.

По его словам, для них это своего рода «веселая войнушка» на границах с Россией. Экономика ЕС подчинена американским интересам, и украинский конфликт выгоден практически всем, кроме самой Украины.