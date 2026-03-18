Политолог перечислил главные изменения в Крыму за последние годы

«Если говорить о том, что изменилось в жизни региона за прошедшие годы, то Россия сделала очень многое для развития инфраструктуры полуострова. Были построены новые дороги, реконструированы коммунальные сети, в Симферополе появился современный аэропорт — один из самых удобных, в которых мне доводилось бывать. Был построен Крымский мост — поистине грандиозное сооружение», — отметил Сипров.

Он добавил, что несмотря на постоянные атаки и попытки диверсий, Крымский мост продолжает функционировать и связывает полуостров с материковой частью страны.

«Однако есть и другая сторона вопроса. Далеко не все российские компании, включая даже корпорации с государственным участием, спешат активно работать в Крыму. Это вызывает определенное недоумение. Причины разные, но чаще всего собственники или топ-менеджеры опасаются западных санкций — либо против компаний, либо персонально против себя», — рассказал политолог.

Он указал на то, что у многих из них до сих пор есть и двойное гражданство, и активы за рубежом.

«При этом я не считаю Крым бесперспективным с экономической точки зрения. Напротив, полуостров обладает огромным потенциалом: природное разнообразие, рекреационные ресурсы, возможности для развития энергетики и туризма», — подчеркнул эксперт.

18 марта отмечается 12-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Это праздник, который важен не только для полуострова, но и для всей страны. Дата стала символом нерушимого единства народа и любви к Родине.

