Политолог: Пашинян провоцирует Азербайджан, действуя в интересах внешних игроков

«Может быть Пашинян сознательно провоцирует агрессию со стороны Азербайджана? Тогда возникает вопрос: чьи интересы он преследует? Возможно, он действует не в интересах Армении, а в интересах внешних игроков, таких как Франция или США. Экспертное сообщество обсуждает, насколько самостоятельны его решения, особенно связанные с выходом из ОДКБ и переориентацией на Запад», — сказал Сипров.

Он добавил, что возникает еще одна тревожная мысль: не пытается ли Пашинян разменять часть армянской территории на политические преференции для своего режима?

«В усилении Азербайджана могут быть заинтересованы и Турция, и Франция, которой удобнее взаимодействовать с ослабленной Арменией, и Великобритания, которая на протяжении двух столетий сохраняет свои интересы на Кавказе. Высказывания Пашиняна выглядят не только некомпетентно, но и как откровенная провокация», — отметил политолог.

На взгляд Сипрова, когда премьер-министр, пусть и не самой последней страны в мире, начинает говорить банальности, понятные даже ученику начальной школы, это свидетельствует о его ограниченной профессиональной пригодности.

«Как мы видим, Никол Пашинян, премьер-министр Армении, начал рассуждать о принципиальной важности границ советских времен для Армении. Здесь возникает вопрос: разве не очевидно, что без границ государство в принципе невозможно? Также стоит задать другой вопрос: изменились ли государственные границы Армении с советских времен? Очевидно, что нет. Тогда становится непонятно, о чем конкретно говорил Пашинян. Безусловно, для любого государства нерушимость границ — это основа его существования», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что за постсоветский период Армения не понесла территориальных потерь, но и не приобрела новых территорий.

«Так о чем же идет речь? Возможно, Пашинян опасается, что Азербайджан возьмет контроль над Зангезурским коридором, который проходит через территорию Армении и связывает основной Азербайджан с его эксклавом. Однако никаких официальных заявлений о подобных намерениях со стороны Азербайджана не было», — рассказал политолог.