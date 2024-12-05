Политолог ответила, как долго Макрон продержится у власти

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии к правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что вынуждает его уйти в отставку. Эта инициатива принадлежит левой партии «Непокоренная Франция». Эксперт Инна Литвиненко предсказала последствия этого события для политической сцены в стране, включая возможную отставку президента Макрона, сообщает «МИР 24» .

Важно отметить, что новое правительство, сформированное в июле, проработало всего 90 дней. Поскольку еще не прошел год с его создания, главе государства не удастся объявить новые выборы.

Политолог Инна Литвиненко связала падение правительства с предложением увеличить налоги для богатых и корпораций, что не понравилось влиятельным гражданам. Она отметила, что это создало возможности для Марин Ле Пен, которая может использовать ситуацию для своей выгоды. По мнению эксперта, Макрон рискует столкнуться с давлением со стороны Ле Пен, которая уже стремится к досрочным выборам президента.

«При любом моменте Марин Ле Пен будет провоцировать досрочные выборы президента, дабы завоевать кресло президента Франции», — указала эксперт.

Хотя Макрон может сохранить свою должность до 2027 года, он, вероятно, не будет пользоваться поддержкой большинства французов. Всю эту ситуацию будут использовать его оппоненты, в частности Ле Пен, которая на фоне растущего недовольства может укрепить свои позиции среди избирателей.