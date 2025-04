Политолог ответил, почему Трамп нагрубил Макрону перед похоронами папы римского

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг утверждает, что непосредственно перед встречей с Зеленским Трамп обратился к Макрону с просьбой не вмешиваться в переговоры. В оригинале его слова звучат следующим образом: «Don’t mess around. I need you to do me a favor, you shouldn’t be here», что переводится примерно так: «Не мешайся, сделай мне одолжение, тебя не должно быть здесь».

Марков предположил, что резкость Трампа могла быть вызвана усталостью.

«Не очень понятно, почему Трамп так хамовато сказал Макрону. „Don’t mess around“ — это очень грубая фраза, по-русски что-то вроде „не отсвечивай здесь“. Достал ли его Макрон, что он так себя повел, то ли он устал? Нужно иметь в виду, что встреча происходила в 10 утра по местному времени, по Вашингтону было 4 утра», — отметил политолог.

Трамп настоял на уходе Макрона со встречи с Зеленским, опасаясь, что присутствие французского лидера могло помешать ему оказать необходимое давление на главу киевского режима. Макрон без возражений подчинился требованию Трампа. Президент Франции не стал спорить с Трампом, поскольку тот обладает большей политической силой и влиянием.

Главная цель французского лидера заключалась в том, чтобы американский президент был расположен к Зеленскому. Он просил Трампа встретиться с Зеленским и внимательно отнестись к его просьбам. Поэтому для Макрона было важно создать максимально благоприятную атмосферу для Зеленского, пояснил политолог.

В общей сложности беседа между Трампом и Зеленским продолжалась около 15 минут. По словам американского президента, Зеленский вновь обратился к нему с просьбой о предоставлении оружия.

«Он сказал мне, что ему требуется больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — заявил Трамп.