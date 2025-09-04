Политолог Миронов: «хозяева» Зеленского в Европе не допустят его визита в Москву

Вероятность визита украинского лидера Владимира Зеленского в Москву кажется нулевой, даже несмотря на прямое приглашение президента РФ Владимира Путина, сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Ранее Путин заявил, что если Зеленский готов на встречу с ним, то пусть приезжает в Москву.

«Глава Украины — не самостоятельная политическая фигура. Его действия полностью подчинены кураторам за границей. Ранее это были США при Джо Байдене. Сейчас в основном хозяевам из Великобритании, Франции, Германии. А эти страны не хотят заключения каких-то соглашений и мира на Украине, поэтому такой визит главы украинского государства не допустят», — сказал политолог.

По словам эксперта, этим странам выгодно продолжать конфликт, так как они считают, что им они отвлекают Россию от других мировых проблем и вредят ей.

«Поэтому европейцы планируют воевать до последнего украинца. Как бы это прискорбно не звучало. Жаль, что сами жители Украины этого не понимают», — отметил Миронов.

Кроме того, политолог уверен, что в случае такого визита Зеленскому непросто будет вернуться из Москвы в Киев.

«Его „съедят“ свои же. Те, кому выгодно зарабатывать на военном конфликте за счет западных поставок и финансовой помощи, которую разворовывают. Его политические оппоненты будут использовать в таком случае радикально настроенных граждан, чтобы сместить Зеленского за контакты с российским президентом», — заключил эксперт.