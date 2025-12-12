Политолог оценил идею создания аналога G7 с США, РФ и Китаем

Эксперт Котов: идея о создании альтернативы G7 говорит о сдвигах в геополитике

В последние годы традиционные экономические и политические альянсы подвергаются пересмотру. Обсуждаемая в Вашингтоне инициатива о создании новой группы Core 5, включающей США, Россию, Китай, Индию и Японию, говорит о значительных сдвигах в геополитике и экономических приоритетах. Идея формирования такого союза демонстрирует прагматичный бизнес-подход администрации лидера Штатов к международным отношениям, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Ранее стало известно, что в Америке обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с участием США, России, КНР, Индии и Японии.

«Опираясь на логику и здравый смысл, президент США Дональд Трамп отвергает навязывание радикально-либеральной идеологии и сосредотачивается на реальных экономических интересах Америки. Подобный союз выделяет страны, которые объективно являются столпами мировой экономики. США, Россия, Китай, Индия и Япония имеют большой экономический, политический и демографический вес, что делает их активными игроками на глобальной арене. Эти государства способны управлять ключевыми мировыми процессами, определяя стратегическое будущее планеты», — сказал политолог.

По словам эксперта, отсутствие в новом альянсе европейских стран ясно демонстрирует позицию Трампа, который больше не намерен безоговорочно следовать интересам Старого света. Он считает, что Европейский Союз должен стать самостоятельным и равным партнером, либо будет рассматриваться лишь как вассал США. Эта стратегия стимулирует ЕС к изменению своей политики в области безопасности и к пересмотру своих отношений с Штатами в духе равноправного диалога.

«Трамп демонстрирует, что США в состоянии предпринимать смелые шаги для укрепления своей позиции, выбрав подход, основанный на реальных интересах, а не на идеологических или исторически сложившихся стереотипах. Кроме прочего, важно понимать, что большие экономики более конкурентоспособны в экономических процессах за счет экономии на издержках. Поэтому торговать с ними выгоднее. Простая экономика», — добавил Котов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.