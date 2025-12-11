Politico: в США предложили создать альтернативу G7 с участием РФ

Вашингтон предложил создать новое объединение из пяти стран, которое может стать альтернативой G7, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным издания, сейчас администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает эту идею. Предполагается, что в новое объединение войдут Россия, США, Китай, Индия и Япония.

Politico указывает, что новая группа будет называться «Ключевая пятерка» (Core 5, C5). Как добавляет портал Defense One, пункт о создании альтернативы «Большой семерки» (G7) был включен в неопубликованную версию Стратегии национальной безопасности.

Утверждается, что первая задача, которая может встать перед C5, — это урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в частности нормализация отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Эксперты в области национальной безопасности считают, что создание нового объединения, в котором не будет европейских стран, соответствует видению Трампа. Однако официально американские власти не подтверждали данную информацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна не планирует возвращаться в состав G8 и выразил сомнение в актуальности формата G7. Он отметил, что давно прекратил участвовать в мероприятиях этой группы.

