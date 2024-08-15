Политолог: обвинения Залужного могут быть связаны с подготовкой к переговорам

Обвинения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут быть связаны с подготовкой к будущим переговорам, в которых украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, уже не будет места, сообщил РИАМО политолог Евгений Михайлов.

«Эти обвинения, вероятно, связаны с подготовкой к будущим переговорам, в которых Зеленскому, возможно, уже не будет места. Это указывает на попытку „слива“ команды Зеленского и дестабилизацию политической ситуации в Украине. Разные силы внутри страны начнут бороться за свое влияние, пытаясь понять, кто останется у власти, кто окажется крайним, и кого в итоге будут преследовать по международным законам», — сказал Михайлов.

Он добавил, что все это лишь усилит раздрай в политической жизни Украины, где народ больше занят выживанием, чем политикой. В итоге, небольшая группа политиков, играющих на разные стороны и зарабатывающих на этом деньги, начнет разбираться между собой, кого стоит «сливать» — Залужного или Зеленского. Это будет зависеть и от того, как будут развиваться события на фронте.

«На мой взгляд, западные партнеры Украины сейчас осознают, что Россия берет верх в конфликте. В связи с этим они, вероятно, начинают готовить почву для переговоров и ищут виновного в подрыве „Северных потоков“. Здесь формируется сложная схема, где в случае необходимости Зеленского могут сделать крайним, хотя Залужный тоже может стать мишенью. Важно понимать, что без участия Зеленского подобная операция была бы невозможна», — отметил политолог.

Михайлов подчеркнул, что также стоит учитывать, что Залужный, возможно, теснее связан с британцами, чем с американцами, и мог действовать в их интересах, даже если это шло вразрез с американскими. Но сейчас это уже не так важно.

«Главная задача — найти выход из ситуации и подготовить основу для переговоров с Москвой, которая будет требовать объяснений по поводу подрыва. Если начнется мирный процесс, понадобятся новые гарантии и понимания, что требует объяснения, кто на самом деле взорвал „Северные потоки“» — пояснил эксперт.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что ЦРУ потребовало от Зеленского отказаться от планов по диверсиям на «Северных потоках» и тот согласился, однако его приказа ослушался Залужный. При этом украинский генерал отвергает свою причастность ко взрывам.