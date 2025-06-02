Политолог объяснил, зачем нужен «хамский» ультиматум со стороны Киева

Ужесточение риторики Киева связано с тем, что Англия, Франция и ФРГ смирились с фактом окончания финансирования украинской армии за счет США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Не исключаю, что, если сегодня киевские переговорщики устроят балаган и сорвут переговоры, то (президент США Дональд — ред.) Трамп стукнет кулаком по столу и прекратит поддерживать Киев. Для России это будет большой дипломатической победой. Если принять во внимание, что тональность украинских переговорщиков стала более жесткой, можно предположить, что англичане и примкнувшие к ним Франция и ФРГ смирились с мыслью, что „антироссийский банкет“ за счет американских налогоплательщиков заканчивается, и противостоять России им придется на свои средства», — сказал Сипров.

Он отметил, что иначе зачем было накануне очередной стамбульской встречи публиковать под видом позиции украинской переговорной группы неадекватный и хамский ультиматум?

«Стамбульский переговорный процесс, возобновленный по нашей инициативе в этом году, стоит, на мой взгляд, рассматривать в контексте противостояния России и Запада. Украина практически полностью утратила субъектность и используется в качестве военно-политического тарана в гибридной войне против нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Сипров уточнил, что только этим можно объяснить и срыв Киевом переговоров 2022 года, и неготовность к компромиссам украинской стороны, продемонстрированную в ходе первого раунда в минувшем мае, и позицию нашего оппонента, обнародованную накануне сегодняшней встречи.

«По сути, киевские политики, вместо серьезно проработанной позиции по деэскалации конфликта, намерены предъявить России ультиматум о капитуляции. Даже не стоит сомневаться, что российская сторона этот ультиматум не примет», — заключил политолог.