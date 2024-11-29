Политолог объяснил причины затяжного палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт существует на трех уровнях, один из которых — религиозно-политический, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«США не способствуют урегулированию конфликта, а наоборот, усугубляют его три пласта, три уровня», — заявил политолог.

Первый — религиозно-политический. Здесь речь идет о двух сторонах — государстве Израиль и палестинских арабах, которые претендуют на одну и ту же землю — историческую Палестину, включая Иерусалим и святые места, расположенные в нем и вокруг. Эти места имеют огромное значение для обеих сторон, но поделить их невозможно», — сказал Косоруков.

Он отметил, что Иерусалим — условно говоря, универсальный или вечный город, который одновременно «и на земле, и на небе». На религиозном уровне этот конфликт, к сожалению, неразрешим, так как стороны не готовы идти на компромиссы.

«Второй уровень — это межэтнический конфликт. Здесь мы видим две непримиримые этноконфессиональные группы — евреи-иудеи и палестинцы-арабы-мусульмане. В результате множества конфликтов между ними сформировалась историческая память о взаимном насилии, обидах и претензиях. Разрешить этот конфликт, не построив длительного мира, практически невозможно», — констатировал политолог.

Косоруков уточнил, что при этом со временем мир может создать привычку к сосуществованию, хотя путь к этому будет долгим.

«Третий уровень — геополитический. Недавно Байден сказал, что, если бы современного Израиля не существовало, его нужно было бы придумать. Для американцев это „непотопляемый авианосец“ на Ближнем Востоке, где они должны присутствовать. Этот регион важен из-за пересечения торговых путей, нефтегазовых ресурсов и множества региональных игроков, которым нельзя дать объединиться. Здесь работает принцип „разделяй и властвуй“», — объяснил эксперт.

Он заключил, что американская гегемония удерживается, в том числе, через линию конфронтации между сторонами конфликта. Сплотиться арабскому миру нельзя позволить, ведь это 450 млн человек, огромные нефтегазовые запасы, общая идентичность, религия и практически единая цивилизация, которая могла бы выступить единым фронтом против США, Европы и других центров силы.

29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Генассамблея ООН в 1947 году приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.