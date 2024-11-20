Политолог объяснил, почему Трамп не решится на передачу ядерного оружия Киеву

Избранный президент США Дональд Трамп не пойдет на передачу ядерного оружия Украине, так как этим решением дискредитирует самого себя и поставит мир на грань атомной войны, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Даниил Баранов.

Сегодня в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос тайной передачи ядерного оружия США Украине. Информация об этом появилась в материалах британского издания Express.

«Безусловно, если это произойдет, мир окажется на пороге ядерной войны. Неадекватность украинского руководства практически гарантирует то, что как только оружие будет у Незалежной, они тут же начнут махать им во все стороны», — сказал Баранов.

По его словам, вряд ли Трамп не понимает возможные последствия подобной сделки. В таком случае можно сделать вывод, что это «утка», направленная на то, чтобы «запугать» Россию. С другой стороны, это может быть и фейк против самого Трампа, который запустили его противники, проигравшие президентскую гонку.

«Сам Трамп в своей избирательной кампании указывал на то, что в случае его победы конфликт между Россией и Украиной решится максимально оперативно. Но, как мы видим, Киев такой подход совершенно не устраивает, что очередной раз показывает, что им нужен не мир, а деньги спонсоров и максимальное оттягивание даты выборов президента Украины», — отметил политолог.

Баранов резюмировал, что Трамп не пойдет на шаг по передаче ядерного оружия Киеву, так как тем самым поставит мир под угрозу уничтожения. Даже Джо Байден при всей его масштабной поддержке Украины не пошел на такой шаг. Значит, не пойдет на него и Трамп.