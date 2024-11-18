Политолог объяснил, почему план Эрдогана по Украине не подходит для России

План заморозки конфликта на Украине от президента Турции — инициатива, которая не входит в круг интересов России, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить заморозить конфликт на Украине на саммите G20. Сам план включает в себя паузу для вступления Украины в НАТО на 10 лет, что дает возможность для ее перевооружения.

«Любые отсрочки сейчас невозможны, нужно полностью исключить идею об украинском вступлении в Альянс. Украина в будущем, если она не распадется, должна иметь как минимум нейтральный статус», — сказал эксперт.

Другой пункт, а именно создание демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением там международных войск в качестве гарантии также вызывает вопросы.

«Что за войска? Представители каких стран там будут? Думаю, что, скорее всего, речь идёт о том, что данный контингент будет сформирован из представителей стран НАТО, а они будут всячески стараться играть свою игру на нашей территории», — добавил политолог.

Он уточнил, что любая мирная инициатива по украинскому кризису должна учитывать интересы двух сторон, а не только одной, которую хочется «спасти и потом снова вооружать в течение 10 или 20 последующих лет».

«Так, безусловно, быть не должно. Главные цели сейчас — это демилитаризация и денацификация Украины. От этого зависит суверенитет России», — заключил Габдуллин.