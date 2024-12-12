Нельзя оставлять под контролем нынешнего киевского режима ни кусочка территорий, входящих сейчас в состав Украины, без глубокой денацификации, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«В противном случае на этих территориях будет создан настоящий нацистский, бандеровский антироссийский питомник. Даже если этот кусок земли не войдет в состав НАТО, он станет для Запада плацдармом для агрессивных действий против России», — сказал Сипров.

Он добавил, что такие действия можно легко предсказать: поддержка террористов, организация диверсий на территории РФ, оголтелая русофобия, полный запрет русского языка и культуры, уничтожение нормального функционирования православной церкви и многое другое.

«Это будет „антироссия в кубе“ — демонстративно враждебное образование. Поэтому оставлять хоть какую-то часть украинской территории под контролем нынешнего режима — это залог огромных проблем для России в будущем», — отметил политолог.

По его словам, если сейчас рассматривать ситуацию с российской стороны, то пока нет четкого и конкретного представления о будущем украинских территорий. Заявления о целях специальной военной операции, таких как демилитаризация и денацификация Украины, звучат слишком обще.

«Что очевидно — территории, которые уже по Конституции стали регионами Российской Федерации (Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области), Украина и Запад утратили навсегда. Эти регионы будут окончательно интегрированы в состав России после того, как ВСУ оттуда выбьют, скорее всего, военным путем», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что президент страны Владимир Путин поставил условие: вывод ВСУ с этих территорий — обязательное требование для прекращения огня. Только после этого Россия будет готова к каким-либо мирным переговорам.