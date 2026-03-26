Французский писатель Ален Сораль отметил, что во Франции растет симпатия к президенту России Владимиру Путину и многие хотели бы видеть подобного лидера у себя в стране. Политолог, начальник отдела внутренней политики Каховского муниципального округа Юрий Малышенко прокомментировал это заявление, сообщает Общественное Телевидение России .

«Существует полное противоречие между нынешними заявлениями (ред. — президента Франции Эмманюэля Макрона) и реальностью во Франции, где очень немногие скажут вам, что хотят идти воевать, особенно против России. И глубинные настроения во Франции, я вам скажу, таковы — французы мечтают о своем Путине», — подчеркнул Сораль.

Писатель отметил, что в стране осознают мощь российской армии и не стремятся к участию в конфликте.

Юрий Малышенко заявил, что недовольство Макроном усилилось на фоне политического и экономического кризиса.

«Недовольство президентом Франции действительно велико и имеет под собой объективные причины», — сообщил он.

По словам эксперта, часть французов воспринимает Владимира Путина как символ сильной централизованной власти, мужества и защиты традиционных ценностей. Подобные симпатии, как отмечается в материале, высказывали и политики в Италии, США и Индонезии.

