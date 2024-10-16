Политолог объяснил нежелание Казахстана пока вступать в БРИКС

Политолог: Казахстан не хочет вступать в БРИКС из-за сотрудничества с ООН

Одна из причин, по которой Казахстан временно отказался вступать в БРИКС, — активное сотрудничество с ООН, а также тот факт, что страна придерживается многовекторной внешней политики, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«На данный момент, по словам представителей Казахстана, вступление в БРИКС не является приоритетом, поскольку это требует многоступенчатого процесса подачи и рассмотрения заявки. Однако Казахстан активно сотрудничает с ООН, и страна придерживается многовекторной внешней политики, балансируя между различными мировыми центрами силы», — сказал Косоруков.

При этом он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев имеет полное суверенное право решать, в каких межправительственных объединениях участвовать, включая БРИКС.

«Конечно, было бы полезно, если бы Казахстан присоединился к БРИКС, так как это объединение независимых государств, стремящихся развивать многополярный политический и экономический порядок, не зависящий от западных структур. Тем не менее Казахстан также активно взаимодействует с другими организациями», — уточнил политолог.

Косоруков перечислил, что среди них Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Всемирная торговая организация (ВТО), и, что важно, ООН, в которой Казахстан является важным партнером для России.